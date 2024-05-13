Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские войска впервые в ходе СВО уничтожили итальянскую гаубицу Melara Мod 56 на южном направлении, сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, в течение суток ВСУ потеряли в зоне ответственности российской группировки войск "Юг" до 540 военных и 2 танка, включая Leopard.

ПВО России уничтожила в ночь на 13 мая 31 беспилотник, 12 реактивных снарядов РСЗО "Ольха" и 4 ракеты Storm Shadow.

Ранее российские военные полностью освободили населенный пункт Очеретино в ДНР. Отмечается, что подразделения Восточной группировки ВС России заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское ДНР.

Украинская армия потеряла до 135 человек, три пикапа, гаубицу FН-70 британского производства, гаубицу "Мста-Б" и противотанковую пушку "Рапира".

