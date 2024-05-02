Минобороны: ВС РФ освободили населенный пункт Бердычи в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения группировки войск "Центр" ВС РФ освободили населенный пункт Бердычи Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны.

Также они улучшили тактическое положение и поразили формирования 59-й мотопехотной, 42-й, 47-й механизированных бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Сокол, Новопокровское и Прогресс.

29 апреля подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России освободили населенный пункт Семеновка в ДНР. Также российские военные нанесли поражение одной пехотной и двум механизированным бригадам ВСУ, а также бригаде территориальной обороны и наемников из "Иностранного легиона" в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного.

В МО РФ сообщали, что российские подразделения за 28 апреля освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. В тот день по войскам ВСУ было нанесено поражение в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка.