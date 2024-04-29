ВС РФ освободили Семеновку в ДНР

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Подразделения группировки войск "Центр" Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Семеновка в ДНР. Об этом пишет Минобороны РФ.

Также российские военные нанесли поражение одной пехотной и двум механизированным бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригаде территориальной обороны и наемников из "Иностранного легиона" в районах Новоалександровки, Архангельского, Тарасовки и Заветного.

За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 370 солдат, 2 бронетранспортера и 4 автомобиля. Также были поражены американская гаубицы М777 и М102, орудие Д-20 и две Д-30, гаубица "Мста-Б" и противотанковое орудие "Рапира".

Ранее в МО РФ сообщали, что российские подразделения за 28 апреля освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. В тот день по войскам ВСУ было нанесено поражение в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка.