Советник главы ДНР Кимаковский: подбитую западную технику эвакуируют из-под Авдеевки

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил, что из-под Авдеевки начали эвакуировать свыше 10 единиц подбитой западной техники.

"В районе Бердычей эвакуации ждут еще несколько подбитых или почти сгоревших Abrams и Bradley. Там больше десяти единиц", – передает ТАСС его слова.

Ранее в министерстве обороны сообщили о первом американском танке М1 Abrams, который ВС РФ эвакуировали с линии фронта. Отмечалось, что желающие скоро смогут увидеть боевую машину на выставке, которая пройдет на Поклонной горе в Москве.

До этого ведомство анонсировало выставку захваченной ВС РФ в зоне СВО трофейной техники, включая БМП Bradley и танки Leopard. Планируется, что она откроется на Поклонной горе 1 мая и продлится весь месяц. Для посетителей будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию и другие государства.

