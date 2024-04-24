Выставка трофейной техники с Leopard и Bradley откроется в Москве 1 мая

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Выставка захваченной ВС РФ в зоне СВО трофейной техники, включая БМП Bradley и танки Leopard, откроется на Поклонной горе перед Музеем Победы 1 мая и продлится весь месяц. Об этом сообщает Минобороны России, передает ТАСС.

"Для посетителей будут представлены более 30 образцов военной техники производства 12 стран, включая США, Великобританию, Германию и другие страны", – уточнили в ведомстве.

При этом образцы трофейной техники будут выставлены в рамках нескольких тематических зон. Рядом с ними сделают информационные стенды с данными о странах-производителях, тактико-технических характеристиках, о месте и обстоятельствах захвата бронемашин армией РФ.

Кроме того, на выставке продемонстрируют образцы стрелкового оружия зарубежных стран, а также документы, карты, идеологическую литературу и снаряжение украинских солдат.

Ранее ВС РФ доставили в ремонтное подразделение трофейный немецкий танк Leopard, захваченный на авдеевском направлении. В Минобороны России заявили, что транспортировка осуществлялась в два этапа: сперва военные провели инженерную разведку района эвакуации, а после была реализована перевозка бронемашины.

