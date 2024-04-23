ВС РФ доставили в ремонтное подразделение трофейный немецкий танк Leopard

Вооруженные силы РФ доставили в ремонтное подразделение трофейный немецкий танк Leopard, захваченный на авдеевском направлении, сообщает Минобороны России.

В ведомстве заявили, что транспортировка в ремонтное подразделение группировки войск "Центр" осуществлялась силами эвакуационной группы в два этапа. Сперва военные провели инженерную разведку района эвакуации для обеспечения безопасности группы и техники. После была реализована перевозка немецкой бронемашины.

"Специалистами-ремонтниками в течение короткого времени будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку", – заключили в оборонном ведомстве.

Ранее российские военнослужащие захватили современный немецкий танк Leopard 2A6 в боях за Авдеевку. В СМИ сообщали, что это первый из 18 танков Leopard 2, поставленных из ФРГ, который смогли захватить ВС РФ. Украинская армия ввела танк в бой 30 октября прошлого года, однако его подбили уже на следующий день.