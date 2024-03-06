Российские военные с первого выстрела уничтожили еще один танк Abrams под Авдеевкой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Танк Abrams американского производства, используемый Вооруженными силами Украины, был уничтожен экипажем российского танка Т-72Б3 с первого выстрела. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, на авдеевском направлении Вооруженные силы России также уничтожили еще один танк, самоходную установку ЗРК "Бук", четыре машины пехоты, две бронемашины и пять автомобилей. Всего за истекшие сутки ВСУ потеряли здесь до 460 военнослужащих.

"В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", две гаубицы М119 производства США, боевая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США", – добавили в пресс-службе МО РФ.

ВСУ получили танки Abrams осенью 2023 года. В общей сложности Киеву обещали поставку 31 танка. Уже 26 февраля 2024 года стало известно о том, что первый Abrams был уничтожен в районе Авдеевки.

Позже, 3 марта, появилась информация об уничтожении второго американского танка на этом же направлении. Сначала ВС РФ сбили у него гусеницу, а после попадания двух FPV-дронов "Упырь" он загорелся. Спустя день эти сведения подтвердили в Минобороны РФ.





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