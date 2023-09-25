Первая партия танков Abrams прибыла на Украину раньше срока – СМИ

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Первая партия танков M1 Abrams американского производства прибыла на Украину, сообщает News.ru со ссылкой на The New York Times.

Издание ссылается на источники в Пентагоне, которые рассказали, что поставки стартовали на несколько месяцев раньше прогнозов. СМИ не уточняет конкретное количество переданной техники. Отмечается, что поставки продолжатся. В общей сложности Украина получит 31 танк.

Между тем руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" прокомментировал передачу Вашингтоном ракет ATACMS Киеву. По его словам, эти поставки представляют собой игру в поддавки. Он уточнил, что США давно обещают передать такое вооружение, чтобы Украина перестала его требовать.

Михайлов добавил, что американские власти заверяли Киев о поставках дальнобойных боеприпасов еще в декабре 2022 года. На тот момент украинский лидер Владимир Зеленский приезжал на встречу с президентом США Джо Байденом.

Говоря о возможных поставках ракет ATACMS, вице-маршал ВВС Великобритании в отставке Шон Белл предположил, что снаряды могут попасть на черный рынок.

"Каждый раз, когда оружие передается Украине, есть шанс, что какая-то часть окажется на черном рынке", – заявил он.

Как сообщает "Радио 1", украинская армия способна задействовать ATACMS для ударов по территориям России. В этом случае, продолжил Белл, это может стать причиной эскалации конфликта. США не хотят такого исхода, пытаясь получить от Зеленского обещания, что ракеты не будут использоваться для атак по РФ, заключил вице-маршал.

Ранее СМИ писали, что Байден якобы принял решение отправить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS. По данным прессы, Вашингтон передаст версию ракет ATACMS, оснащенную кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой.