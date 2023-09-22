В Верховной раде заявили, что украинские власти заигрались

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Украинские власти заигрались, отметил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, комментируя неудачную поездку лидера Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети парламентария.

"По визиту Зеленского – совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы. Ну и усваиваем уроки. В мире ценится только сила. Армия. Да и решимость уничтожить врага в любой точке мира", – говорится в его публикации.

По словам Гончаренко, Киев планировал, что Вашингтон объявит о выделении помощи на 24 миллиарда долларов, а в итоге получил в 70 раз меньше – 325 миллионов долларов. Кроме того, в США сократилось количество тех, кто готов выслушивать требования Украины о военных поставках, добавил депутат.

Он объяснил, что так работает Запад, и украинской стороне придется довольствоваться тем, что у нее есть. Гончаренко, призвал народ "взрослеть", отметив, что без США Вооруженные силы Украины потерпят поражение.

"У нас нет ни оружия, ни экономической глубины. Поэтому отношения с США – основа всех основ", – резюмировал он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине. Он отметил, что Вашингтон расширяет поставки ПВО Киеву, и батареи системы ПВО Hawk будут отправляться ежемесячно в течение зимы.

Кроме того, Байден пообещал, что танки Abrams будут доставлены на Украину на следующей неделе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что новый пакет военной помощи США Киеву оценивается в 128 миллионов долларов, вооружение еще на 197 миллионов будет выделено в рамках ранее согласованных пакетов.



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