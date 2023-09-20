Новый пакет помощи Украине может стать последним для Зеленского – СМИ

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Новый пакет военной помощи Украине от США, даже если будет выделен, может стать последним для украинского президента Владимира Зеленского. Такое мнение выразил старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

"Зеленский может убедить конгресс США выделить больше денег на боевые действия. Но это может стать его последней победой. Он может получить уменьшенный пакет и быть отослан прочь. И вряд ли он вернется", – написал он.

Брайен дал оценку контрнаступлению Украины, констатировав, что настоящего прорыва не произошло, а Киев при этом израсходовал большую часть своих стратегических резервов. Он отметил, что в ходе боевых действий было потеряно множество обученных НАТО солдат и западной техники.

По мнению аналитика, США и некоторые страны НАТО дали Киеву понять, что не одобряют военную тактику ВСУ, несмотря на то, что по большей части она была выстроена благодаря компьютерному моделированию Североатлантического альянса и мощной поддержке разведки.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден на предстоящей встрече с Зеленским планирует услышать его оценки ситуации на фронте.

Агентство Reuters также сообщало, что Байден может объявить 21 сентября о новом пакете военной помощи Украине. Издание отметило, что пакет будет "крупным", а сообщить о нем Байден намерен в ходе визита Зеленского в Вашингтон.

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