Байден на встрече с Зеленским намерен услышать его оценки ситуации на поле боя

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Американский лидер Джо Байден на предстоящей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским планирует услышать его оценки ситуации на фронте. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Президент хочет на этой встрече получить оценку ситуации на поле боя непосредственно от главнокомандующего Украины", – поделился он.

Вместе с этим Кирби не исключил возможность поставок ракет ATACMS. Однако, продолжил он, США еще не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Ранее СМИ писали, что Байден может объявить 21 сентября о новом пакете военной помощи Украине.

Точная сумма и размер помощи не указывается. Издание лишь отметило, что пакет будет "крупным". Сообщить о нем Байден намерен в ходе визита Зеленского в Вашингтон.

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