ЕК предложила новый пакет финансовой помощи Украине на 50 млрд евро

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Еврокомиссия предложила новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на пленарной сессии, трансляция которой велась на сайте Европарламента.

Пакет помощи рассчитан на четыре года. По ее словам, средства планируют передать для инвестиций и реформ. Она выразила уверенность, что поддержка поможет Украине в будущем заново отстроить современную и процветающую страну.

Вместе с этим фон дер Ляйен предложила членам ЕС продлить действие специального механизма по предоставлению убежища украинским гражданам.

"С начала войны 4 миллиона украинцев нашли убежище в нашем союзе. И я хотела бы вам сказать, что им и сегодня точно так же рады, как и в те судьбоносные первые недели", – сообщила она.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что американская сторона предоставит Киеву дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. 665,5 миллиона долларов направят на военную и гражданскую помощь.

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