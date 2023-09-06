06 сентября, 21:09Политика
В ООН выступили против применения снарядов с обедненным ураном
Фото: 123RF/iuriigagarin
Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против применения снарядов с обедненным ураном в мире, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире", – сказал он.
Таким образом Хак прокомментировал решение США поставить Украине вооружение, в том числе и снаряды с обедненным ураном.
Ранее Пентагон сообщал, что США намерены передать Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, они войдут в очередной пакет военной помощи.
Помимо снарядов, в пакет также войдут оборудование для украинских средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, тактические аэронавигационные системы, артиллерийские и минометные снаряды, патроны, запчасти и другое.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине приведут к заражению радиацией почвы в стране и превратят ее в непригодную для жизни землю.
Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ
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