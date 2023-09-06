В ООН выступили против применения снарядов с обедненным ураном

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Организация Объединенных Наций (ООН) выступила против применения снарядов с обедненным ураном в мире, заявил заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы выступаем против применения снарядов с обедненным ураном где бы то ни было в мире", – сказал он.

Таким образом Хак прокомментировал решение США поставить Украине вооружение, в том числе и снаряды с обедненным ураном.

Ранее Пентагон сообщал, что США намерены передать Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams, они войдут в очередной пакет военной помощи.

Помимо снарядов, в пакет также войдут оборудование для украинских средств ПВО, боеприпасы для HIMARS, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, тактические аэронавигационные системы, артиллерийские и минометные снаряды, патроны, запчасти и другое.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что поставки боеприпасов с обедненным ураном Украине приведут к заражению радиацией почвы в стране и превратят ее в непригодную для жизни землю.



Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ