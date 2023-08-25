Боеприпасы с обедненным ураном делают из Украины "непригодную для жизни землю" – МИД РФ

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Поставки на Украину боеприпасов с обедненным ураном приводят к заражению радиацией почв в стране и превращают ее в непригодную для жизни землю. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Из-за поставок радиоактивных и высокотоксичных английских и американских боеприпасов с обедненным ураном Украина превращается в непригодную для жизни землю. Радиационное заражение почвы уже происходит и объективно фиксируется", – написала Захарова.

Она подчеркивает, что последствия применения этих боеприпасов почувствует на себе и соседняя Польша. Захарова напоминает, что в мае этого года там, как и в Хмельницкой области Украины, наблюдался значительный всплеск радиационного фона.

По ее словам, причиной скорее всего стал подрыв боеприпасов с обедненным ураном, размещенных на складе в городе Хмельницком. Официальный представитель МИД России уточняет, что после выпадения радиоактивных осадков на землю фон в воздухе выравнивается, но вся почва поблизости остается зараженной радионуклидами.

"Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд – гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны", – резюмирует Захарова.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он отметил, что ВСУ самостоятельно решат, на каких территориях будут использоваться такие снаряды.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил Лондон и тех, кто способен использовать боеприпасы с обедненным ураном, об ответственности за поставки данных снарядов.



Снаряды с ураном используют только страны НАТО и только на чужой территории – МО РФ