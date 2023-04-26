В Кремле предупредили о последствиях поставок и применения снарядов с обедненным ураном

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил Лондон и тех, кто способен использовать боеприпасы с обедненным ураном, об ответственности за поставки данных снарядов.

"И, конечно же, и те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, <...> им тоже придется за это нести ответственность", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что последствия применения боеприпасов с обедненным ураном для здоровья людей видны в Югославии.

До этого заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи заявил, что Лондон отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он отметил, что ВСУ самостоятельно решат, на каких территориях будут использоваться такие снаряды. Британское министерство обороны не отслеживает места, где задействуется поставленное вооружение, добавил Хиппи.

О том, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран, стало известно 21 марта. Также отмечалось, что украинская сторона получит танки Challenger 2.

Комментируя подобные заявления, Владимир Путин сообщил, что России есть чем ответить на урановые боеприпасы. По его словам, в арсенале вооруженных сил сотни тысяч подобных снарядов.