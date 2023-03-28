Офис Зеленского зарегистрировал петицию о запрете боеприпасов с обедненным ураном

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Петицию с требованием запретить ВСУ задействовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Великобритания хочет предоставить Украине, зарегистрировали на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского.

Сейчас она набрала порядка 30 голосов. Для рассмотрения петиции следует достигнуть 25 тысяч. В офисе Зеленского подчеркнули, что применение подобных боеприпасов является преступлением против человечества и планеты. Использование такого оружия недопустимо и аморально, подчеркнули там.

"Требую положительно рассмотреть эту петицию и принять безопасные меры, чтобы исключить использование таких боеприпасов со стороны ВСУ до момента окончательного рассмотрения петиции", – говорится в сообщении.

Ранее заместитель главы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон передаст Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Кроме того, Украина получит от Британии танки Challenger 2.

Данную ситуацию прокомментировал Владимир Путин, который подчеркнул, что российской стороне есть, чем ответить на снаряды с обедненным ураном. Глава государства рассказал, что снаряды, которыми Запад планирует снабдить ВСУ, не являются оружием массового поражения. Однако радиационная пыль, порождаемая при взрыве снарядов, способна нанести значительный вред.

Путин заявил, что РФ есть чем ответить на боеприпасы с обедненным ураном

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