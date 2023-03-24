Снаряды с ураном нанесут вред здоровью солдат ВСУ и простых украинцев – МО РФ

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Боеприпасы с обедненным ураном нанесут непоправимый вред как непосредственно военнослужащим Украины, так и гражданскому населению. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Несмотря на то что применение таких боеприпасов окажет непоправимый вред здоровью военнослужащих ВСУ и гражданскому населению, страны НАТО <...> выражают готовность поставки такого вида оружия киевскому режиму", – цитирует его ТАСС.

Кириллов также указал на циничность замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди. Дело в том, что она анонсировала поставки Киеву снарядов с радиоактивным компонентом за несколько дней до годовщины бомбардировок НАТО в Югославии, которые произошли 24 марта 1999 года. Представитель МО РФ напомнил, что Альянс тогда назвал свою операцию "Ангелом милосердия", а возглавлявший Североатлантический альянс Хавьер Солана оценивал операцию как "гуманитарную".

Начальник войск РХБЗ напомнил, что прежде в мировой истории снаряды с обедненным ураном использовали только страны НАТО. Делали они это, напомнил Кириллов, на чужой территории, где не нужно задумываться об экологических последствиях.

21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву новые боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран. Также Украина получит от Британии танки Challenger 2.

Комментируя эту новость, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца. Он также подчеркнул, что Москва будет вынуждена реагировать соответствующим образом, если такие поставки произойдут.



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