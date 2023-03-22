Риск ядерного конфликта сейчас выше, чем в последние несколько десятилетий – МИД

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Риск ядерного конфликта в данный момент выше, чем в последние несколько десятилетий. Однако Россия продолжает придерживаться позиции о недопустимости такой войны, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай".

"Я не хотел бы погружаться в обсуждение того, высока ли вероятность ядерного конфликта сегодня, но она в любом случае выше всего того, что мы имели на протяжении последних десятилетий", – подчеркнул он.

По словам политика, Москва привержена позиции о недопустимости ядерной войны и победы в ней. Рябков указал, что мир должен быть безопасным.

"Российская сторона не отходит от ключевых положений доктринального и политического свойства, которые подтверждают нашу приверженность тому, что мир должен быть безопасным и свободным от ядерной угрозы", – заключил он.

До этого Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Великобританией Киеву боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, исходя из заявлений и действий со стороны недружественных РФ стран, Запад действительно решил воевать с государством.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2.

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