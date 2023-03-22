В ФРГ назвали преступлением планы Британии отправить Киеву снаряды с обедненным ураном

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Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт назвала преступлением решение Великобритании передать Украине снаряды с обедненным ураном, сообщает "Газета.ру".

Парламентарий напомнила, что, согласно результатам исследований, использование снарядов с обедненным ураном загрязняет окружающую среду и вызывает рак у гражданского населения и военных. Она призвала официальный Берлин занять четкую позицию по этому вопросу.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2.

Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, планы поставок подобных боеприпасов свидетельствуют о намерении Запада вести войну с РФ до последнего украинца уже не на словах, а на деле.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Великобритании по поставке боеприпасов с обедненным ураном Киеву выведут конфликт на Украине на новый уровень агрессии. По ее мнению, Британия проводит очередную провокацию.

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