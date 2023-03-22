Посольство РФ предостерегло Лондон от поставок Киеву снарядов с обедненным ураном

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Поставки Великобританией Украине боеприпасов с обедненным ураном идут вразрез с нормами международного права и ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, комментарий приводится на сайте ведомства.

"Британские поставки Киеву вооружений, тем более столь чувствительных видов, ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок", – заявили в посольстве.

В дипмиссии уточнили, что рассматривают данные планы Минобороны Британии как ведущие к дальнейшей эскалации конфликта.

Дипломаты подчеркнули, что последствия использования таких высокотоксичных, канцерогенных и радиоактивных снарядов хорошо известны и ведут к росту онкологических заболеваний среди населения и экологическому ущербу для территории, где они применяются.

"Обо всем этом могут рассказать мирные жители Сербии и Ирака, до сих пор ощущающие на себе воздействие подобных акций. Вряд ли об этом забыло и руководство самой Великобритании, принимавшей непосредственное участие в этих конфликтах", – заявили в посольстве.

В дипмиссии заявили, что в Великобритании сделали выбор в пользу нанесения максимального ущерба фронтовых регионов и отметили цинизм британского руководства, которое заявляет о готовности содействовать восстановлению Украины.

По мнению дипломатов, Лондон продемонстрировал, что Украина для Великобритании является лишь полигоном для противостояния России.

В посольстве предостерегли британские власти "от пересечения опасной черты в маниакальном стремлении добиться поражения России".

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет вынуждена реагировать на поставки Киеву со стороны Великобритании боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, планы поставок подобных боеприпасов свидетельствуют о намерении Запада вести войну с РФ до последнего украинца уже не на словах, а на деле.

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