Эксперты рассказали об особенности снарядов с обедненным ураном

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Снаряды с обедненным ураном, которые Великобритания может поставить Вооруженным силам Украины, имеют высокий уровень токсичности и канцерогенности, но уступают по степени радиоактивного поражения грязным бомбам. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает РБК.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин заявил, что применение подобных снарядов со стороны США на военных полигонах в Окинаве в Японии вызвало политические проблемы между Вашингтоном и Токио.

"Требования устранить экологический ущерб, который был отмечен, и выступления со стороны местного японского населения", – напомнил эксперт.

Он отметил, что снаряды с урановым сердечником нельзя сравнивать с классической грязной бомбой, но с юридической точки зрения их можно рассматривать как "подвид радиоактивного оружия". По словам Кашина, американские ветераны жаловались на последствия от соприкосновения с подобными боеприпасами.

Независимый эксперт Александр Храмчихин заявил, что снаряды с обедненным ураном имеют низкую радиоактивность. Он пояснил, что они все равно очень опасны за счет свой токсичности и канцерогенности.

"Они очень вредны, но по-другому", – пояснил Храмчихин.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Кошкин заявил, что применение обедненного урана на поле боя очень опасно. Он подчеркнул, что даже если подобный снаряд не пробьет броню бронемашины, то угрозу для экипажа будет представлять урановая пыль.

"И если мы сейчас с вами не будем бить тревогу, что делают наши дипломаты, то появятся грязные бомбы", – заявил Кошкин.

По его мнению, данная ситуация является серьезным сигналом для того, чтобы мировая общественность обратила внимание и прекратила подобного рода поставки.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет вынуждена реагировать на поставки Киеву со стороны Великобритании боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, планы поставок подобных боеприпасов свидетельствуют о намерении Запада вести войну с РФ до последнего украинца уже не на словах, а на деле.

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