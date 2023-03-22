В МИД назвали геноцидом планы Британии по поставке боеприпасов с обедненным ураном Киеву

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Планы Великобритании по поставке боеприпасов с обеденным ураном Киеву выведут конфликт на Украине на новый уровень агрессии. Об этом сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Это вопрос абсолютного безрассудства, безответственности, безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь, Лондона и Вашингтона, в международных делах", – заявила дипломат.

По ее мнению, Британия проводит очередную провокацию. Они намерены вывести ситуацию вокруг Украина на новый уровень агрессии, конфликта и противостояния. Захарова заявила, что британская провокация придаст "иное измерение".

Захарова добавила, что использование боеприпасов с обедненным ураном является геноцидом.

В свою очередь, спикер Государственной думы Вячеслав Володин в телеграм-канале заявил, что решение Британии о поставке киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном приведет к трагедии мирового масштаба. Он подчеркнул, что эта трагедия напрямую затронет государства Европы.

В своем сообщении Володин заметил, что Соединенные Штаты ранее уже использовали снаряды в Югославии и Ираке. Данные действия привели к заражению местности, а также к резкому росту онкологических заболеваний среди населения.

Спикер отметил важность понимания, что после поставок этих боеприпасов следующим "шагом может стать использование киевским режимом грязной бомбы". Он не исключил, что Украина захочет применить и ядерное оружие. Если это произойдет, тогда назад пути не будет, заявил Володин.

По мнению спикера ГД, Вашингтон, Лондон, Брюссель, Варшава и другие делают все возможное, чтобы военные действие шли не до последнего украинца, а до последнего европейца.

21 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву со стороны Великобритании боеприпасов с обедненным ураном. По его словам, планы поставок подобных боеприпасов свидетельствуют о намерении Запада вести войну с РФ до последнего украинца уже не на словах, а на деле.



Великобритания поставит Украине вооружение дальнего радиуса действия в 2023 году

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!