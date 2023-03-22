Минобороны Британии обвинило РФ в дезинформации насчет снарядов с обедненным ураном

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Минобороны Великобритании обвинило Россию в намеренном распространении недостоверной информации о свойствах снарядов с обедненным ураном. Об этом пишет Sky News.

В британском военном ведомстве заявили, что армия Великобратании применяет уран в своих боеприпасах "десятилетиями".

"Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать", – сообщил представитель Минобороны.

Согласно научным исследованиям, при использовании снарядов с обедненным ураном, предположительно, на здоровье людей и окружающую среду оказывается низкое воздействие, заявили в Минобороны Великобритании.

В ведомстве добавили, что эти снаряды обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники.

21 марта замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

В свою очередь, Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву таких боеприпасов. По словам президента, данный шаг Лондона свидетельствует о том, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца.

Великобритания планирует передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

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