Лавров назвал поставки Киеву снарядов с обедненным ураном шагом к эскалации

Фото: kremlin.ru

Возможные поставки Киеву снарядов с обедненным ураном ведут к наращиванию эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Эритреи.

"Это шаг к дальнейшему наращиванию эскалации, причем серьезному наращиванию, качественному наращиванию эскалации", – передает РИА Новости слова министра.

По словам Лаврова, Россия будет учитывать в своих действиях возможные поставки Британией этих боеприпасов. Министр подчеркнул, что об этом уже говорили Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он добавил, что российское государство придерживается международных норм ведения вооруженных действий. Кроме того, у России есть собственная военная доктрина.

"Применение боеприпасов с обедненным ураном резко понизит, если вообще сохранит, возможности Украины производить качественное незараженное продовольствие", – сказал глава российского МИД.

21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что Лондон передаст Киеву боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2, добавила она.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что планы Великобритании по поставкам Украине снарядов с обедненным ураном являются югославским сценарием. Она отметила, что они способны заражать территорию и приводить к онкологическим заболеваниям.



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