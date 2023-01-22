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Поставки Западом наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

"Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, – это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия", – написал спикер Госдумы.

По словам Володина, членам Конгресса, депутатам бундестага, Национального собрания Франции и другим парламентариям Европы необходимо осознать ответственность перед человечеством, так как своими действиями они будет принести мир к глобальной войне.

На сегодняшний день удары наносятся только по военной и критической инфраструктуре, однако решения, которые принимает Запад способны развязать мировую трагедию. При таком раскладе будут уничтожены многие страны.

"Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны", – заявил Володин.

Володин сказал, что государства Запада еще не сталкивались с проблемой, когда создавалось угроза не только безопасности жителей, но и территориям страны в целом.

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