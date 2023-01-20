Шеф Пентагона объявил о новых поставках оружия союзниками Украины

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Министр обороны США Ллойд Остин объявил о новых договоренностях союзников Украины по поставкам оружия Киеву, передает РИА Новости.

Решение о поставках было принято в ходе встречи контактной группы на базе Рамштайн в Германии. Так, Швеция предоставит Украине 90 боевых машин пехоты и гаубицы Archer, еще 19 гаубиц передаст Дания.

Кроме того, Латвия направит на Украину системы Stigner, вертолеты и другое оборудование. От Эстонии, по новым соглашениям, Киев получит 155-миллиметровые гаубицы.

По словам Остина, западные союзники намерены предоставить Киеву такое вооружение, которое необходимо для оперативного успеха в окно возможностей "с текущего момента и до весны".

Вечером 20 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания политиков США о поставках вооружения Киеву являются "подстрекательством". Дипломат подчеркнула, что существует вероятность эскалации конфликта.

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