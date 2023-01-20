Эрдоган готов выступить посредником в ходе переговоров между РФ и Украиной

Фото: kremlin.ru

Президент Турции Тайип Эрдоган готов взять на себя роль посредника в установлении прочного мира между Россией и Украиной. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера, передает РИА Новости.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским", – отметили в канцелярии журналистам.

В ходе разговора лидер Турции также выразил украинскому коллеге соболезнования в связи с крушением вертолета в Броварах.

До этого о своей готовности внести дипломатический вклад лидер Турции заявил Владимиру Путину. Переговоры прошли в понедельник, 16 января.

В ходе разговора российский президент обратил внимание Эрдогана на деструктивную линию Киева. Путин отметил, что при поддержке Запада, который активно наращивает объемы поставок вооружений и военной техники, правительство Украины сделало ставку на интенсификацию боевых действий.

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