Глава МВД Украины и его заместитель погибли при крушении вертолета в Броварах

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Глава МВД Украины Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли в результате крушения вертолета Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Броварах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

"В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель, госсекретарь", – говорится в сообщении.

По данным Национальной полиции Украины, в результате крушения воздушного судна погибли 16 человек, в том числе двое детей. Среди пострадавших числятся 22 взрослых и 10 детей.

О падении вертолета ГСЧС стало известно 18 января. Судно потерпело крушение в Броварах вблизи детского сада, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Советник полиции Киевской области Ирина Прянишникова уточнила, что часть людей удалось эвакуировать с места происшествия. На месте ЧП продолжают работать спасатели и медики.

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