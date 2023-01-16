Упавшим в Непале самолетом управляла вдова пилота, разбившегося 16 лет назад – СМИ

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Вторым пилотом самолета, который разбился в воскресенье, 15 января, в Непале, была вдова погибшего в авиакатастрофе 2006 года пилота. Об этом сообщает агентство Reuters.

О трагическом совпадении рассказал представитель авиакомпании Yeti Airlines Сударшан Бартаул.

"Ее муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолета авиакомпании Yeti Airlines в Джумле. Она обучалась пилотированию на деньги, которые получила по страховке после смерти мужа", – заявил специалист.

Погибшей женщине-пилоту, Анджу Хативада, было 44 года. Суммарно она провела за штурвалом самолета более 6 400 часов и регулярно обслуживала маршрут между Катманду и Покхарой.

15 января произошло крушение самолета во время выполнения рейса Катманду – Покхара в Непале. В результате падения лайнера погибли 4 члена экипажа и 68 пассажиров.

Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале. Среди погибших – 4 гражданина РФ.

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