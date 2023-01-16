В Непале завершилась спасательная операция на месте крушения самолета

Фото: AP Photo/Yunish Gurung/ТАСС

Завершилась спасательная операция на месте крушения самолета в Непале. По словам замглавы Управления гражданской авиации Санджая Кумара, выживших пассажиров не обнаружили. Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время специалисты устанавливают личности погибших в авиакатастрофе.

Кумар также рассказал, что были найдены два черных ящика, их передали следователям для дальнейшей проверки.

О крушении воздушного судна стало известно 15 января. На борту самолета находились 72 человека, все они погибли.

Позднее выяснилось, что среди пассажиров находились четверо граждан РФ. Информацию об их смерти подтвердил посол России в Непале Алексей Новиков.

По словам сотрудника Управления гражданской авиации Непала Гьянендры Бхула, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправностью самолета. Он заявил, что в момент нахождения воздушного судна в воздухе в нем был замечен огонь.

В разбившемся самолете в Непале погибли 72 человека, в том числе четверо россиян

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