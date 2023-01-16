Найден черный ящик самолета, разбившегося в Непале – СМИ

Фото: ТАСС/AP Photo/Krishna Mani Baral

Поисковики обнаружили черный ящик разбившегося в Непале пассажирского самолета. Об этом сообщает агентство ANI.

Отмечается, что данную информацию подтвердил представитель аэропорта Катманду.

15 января пассажирский лайнер авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе города Покхара в Непале. На борту самолета находились 72 человека, все они погибли.

Позднее стало известно, что среди пассажиров находились четверо россиян. Информацию об их смерти подтвердил посол РФ в Непале Алексей Новиков.

По словам сотрудника Управления гражданской авиации Непала Гьянендры Бхула, ЧП могло произойти в связи с технической неисправностью самолета. Он заявил, что в момент нахождения воздушного судна в воздухе в нем был замечен огонь.

В Сети появились кадры последних секунд полета самолета перед крушением в Непале

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