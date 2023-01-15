Путин выразил соболезнования президенту Непала из-за крушения самолета в Покхаре

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования президенту Непала Бидхье Деви Бхандари в связи с авиакатастрофой в Покхаре. Соответствующая телеграмма президента РФ опубликована на сайте Кремля.

"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолета под городом Покхара", – обратился российский лидер.

Он также попросил передать слова поддержки родным и близким погибших.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в районе взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Покхара ранее в воскресенье. На борту воздушного судна находились 72 человека – 68 пассажиров и четыре члена экипажа.

По данным российского посольства, среди пассажиров в момент авиакатастрофы также находились четыре гражданина России. К настоящему времени известно, что все пассажиры рейса погибли.

Сейчас аэропорт Покхары временно закрыт, также закрыто воздушное пространство над городом. На месте инцидента работают спасательные службы.



Все пассажиры и члены экипажа разбившегося в Непале самолета погибли

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