СК Якутии организовал проверку из-за разгерметизацией салона пассажирского Ан-26

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Следователи в Якутии организовали проверку из-за разгерметизации салона пассажирского самолета Ан-26, следовавшего по маршруту Маган – Магадан. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Отмечается, что после взлета у лайнера сорвало замки и часть креплений грузового люка, что привело к его неполному открытию. В результате часть багажа вылетела из самолета. Командиром воздушного судна было принято решение вернуться в аэропорт вылета в селе Маган.

"По данному факту <...> проводится доследственная проверка по части 1 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", – говорится в сообщении.

В момент инцидента на борту судна находились 25 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Как рассказали агентству РИА Новости в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, пассажиров рейса доставят в Магадан запасным самолетом. В настоящее время им предоставлены гостиница и питание.

Накануне в Перми самолет авиакомпании "Победа" при выруливании на взлетную полосу выкатился за ее пределы. Воздушное судно не получило повреждений, однако из-за инцидента были задержаны семь рейсов, в том числе до Москвы, Сочи, Минеральных Вод и Санкт-Петербурга.



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