Самолет в Японии совершил экстренную посадку из-за сообщения об угрозе взрыва

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Самолет лоукостера Jetstar, выполнявший внутренний рейс в Японии, совершил экстренную посадку из-за поступившей угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал NHK.

Уточняется, что судно направлялось из аэропорта Нарита около Токио в Фукуоку на юге страны. Вынужденную посадку лайнер совершил в аэропорту Тюбу в префектуре Айти.

"По данным источников в следственных органах, утром 7 января раздался международный звонок, и мужской голос сообщил, что в самолете заложена бомба", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате эвакуации с судна один человек получил легкие травмы. Всего на борту находилось 149 пассажиров.

В настоящее время полиция выясняет подробности случившегося. Отмечается, что пока никаких подозрительных предметов на борту не обнаружили.

Ранее сообщалось, что самолет, летевший рейсом из Иркутска в Новосибирск, благополучно приземлился в аэропорту назначения после того, как поступило сообщение об угрозе взрыва.

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