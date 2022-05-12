Неизвестный сообщил о минировании самолета в аэропорту Жуковский

Фото: Агентство "Москва"

Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту одного из самолетов в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о минировании", – отметил он.

В настоящее время самолеты проверяются кинологами.

Ранее сообщалось, что более 100 постояльцев и сотрудников гостиницы Holiday Inn на Симоновском валу в центре Москвы эвакуировали из здания после анонимного сообщения о минировании. Угроза взрыва не подтвердилась.