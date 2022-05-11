"Произошла эвакуация из-за подозрительной сумки". Очевидцы – о ситуации у "Курской"

15:16
Отделение банка и подземный переход оцепили у станции метро "Курская"
Очевидцы сообщили телеканалу Москва 24 о прибытии Росгвардии и полиции к оцепленному из-за подозрительной сумки отделению банка ВТБ у станции метро "Курская" в Москве, а также об эвакуации с места происшествия.
"Да, были клиенты, народу было не много. Нас оповестил наш руководитель о том, что сейчас будет эвакуация", – рассказала женщина.
Другой очевидец сообщил, что после обнаружения сумки охранник вызвал сотрудников полиции, которые вместе с кинологами прибыли к месту происшествия.
По данным видеокамер, подозрительный предмет оставил у метро курьер, одетый во все черное. Он подъехал к станции, повесил сумку рядом с расположенным там банком, после чего оперативно покинул место. По словам очевидцев, она весит там уже более суток.
"Никаких надписей на нем (на одежде курьера. – Прим. ред.) не было. Черная одежда и все. Капюшон, бейсболка. Лица его не видел. Подошел, повесил, ушел. Он был один, сделал это быстро", – рассказал охранник финансового учреждения, из которого произошла эвакуация.
В пресс-службе банка тем временем сообщили Москве 24, что офис ВТБ возобновил работу в обычном режиме.
Столичное отделение банка ВТБ у станции метро "Курская" оцепили из-за подозрительной сумки 11 мая. Правоохранительные органы ведут поиски мужчины.
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