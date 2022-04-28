Леонтьевский переулок в Москве перекрыли из-за подозрительного чемодана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Леонтьевский переулок в центре Москвы перекрыли из-за обнаружения подозрительного чемодана, сообщает ТАСС.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и взрывотехники, которые обследуют предмет. В Леонтьевский переулок не могут попасть ни автомобили, ни пешеходы.

Ранее около 300 человек эвакуировали из башни "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити" из-за пожарного сигнала. Он сработал из-за приготовления еды в микроволновке.

На место происшествия сразу же прибыли пожарные расчеты.

