Неизвестные сообщили о "минировании" аэропортов Домодедово и Шереметьево

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Анонимное сообщение об угрозе взрывов в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево поступило на почту Роспотребнадзора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в аэропортах Домодедово и Шереметьево", – отметил собеседник агентства.

В настоящее время в зданиях аэропортов усилены меры безопасности, на места отправлены сотрудники экстренных служб. Уточняется, что сообщение о "минировании" было направлено на электронную почту петербургского управления Роспотребнадзора.

Ранее в Москве эвакуировали сотрудников и посетителей 11 районных судов после анонимного сообщения о "минировании". Угроза оказалась ложной. После проверки зданий специалистами суды возобновили работу.

