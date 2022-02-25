Неизвестные сообщили о минировании 11 районных судов Москвы

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Неизвестные сообщили об угрозе взрывов в 11 районных судах столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"Сотрудники и посетители 11 районных судов были эвакуированы", – отметили в пресс-службе.

Сотрудники экстренных служб проверили здания. Угроза оказалась ложной. В настоящее время суды возобновили свою работу.

Накануне в экстренные службы поступили сообщения о минировании Казанского и Ленинградского вокзалов в Москве. Кинологи проверили здания. Никаких взрывных устройств обнаружено не было.

