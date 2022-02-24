Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестный сообщил о "минировании" Останкинской башни в Москве, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Происходит эвакуация, на данный момент здание покинули 66 человек", – сказал источник, добавив, что на место выехали кинологи для проверки информации.

Ранее неизвестный сообщил о "минировании" всех районных судов Москвы. После проверки информации экстренными службами никаких опасных предметов обнаружено не было.

Сообщения об угрозе взрывов во всех торговых центрах Москвы, судах, а также вокзалах поступали и 17 февраля. Неизвестный осуществил рассылку сообщений о "минировании" по электронной почте. Все упомянутые им объекты проверяли полицейские и кинологи.

