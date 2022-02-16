Неизвестный "заминировал" 40 школ, аэропорты и налоговые в Москве

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Неизвестный сообщил о минировании нескольких десятков объектов в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный на английском языке в один из городских судов прислал сообщение о том, что якобы заминированы городские налоговые инспекции, аэропорты, больницы и 40 школ", – рассказал он.

Правоохранители начали проверки зданий. В настоящее время угрозы не подтверждены.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва телевизионного технического центра "Останкино" на улице Академика Королева в Москве. Здание площадью 280 тысяч квадратных метров обеспечивает вещание многих телеканалов, в частности НТВ, ОТР и Первого канала.