Неизвестные "заминировали" все районные суды Москвы

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Неизвестные направили анонимные сообщения с угрозами взрывов во все районные суды Москвы, сообщает ТАСС.

Сообщения о минировании пришли по электронной почте. В нескольких судах объявили эвакуацию. Экстренные службы проверяют данную информацию.

Ранее мэрия Хабаровска получила сообщение о минировании всех школ города. Как рассказали власти, письмо с угрозами поступило на электронную почту администрации. После этого эвакуировали детей из всех 70 учреждений.

До этого сообщения о минировании учебных заведений получили власти Анадыря. Из зданий были немедленно эвакуированы ученики и сотрудники. После этого помещения и территории учебных заведений тщательно проверили сотрудники спецслужб.

