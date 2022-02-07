Неизвестные "заминировали" все районные суды Москвы

11:03
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Неизвестные направили анонимные сообщения с угрозами взрывов во все районные суды Москвы, сообщает ТАСС.
Сообщения о минировании пришли по электронной почте. В нескольких судах объявили эвакуацию. Экстренные службы проверяют данную информацию.
Ранее мэрия Хабаровска получила сообщение о минировании всех школ города. Как рассказали власти, письмо с угрозами поступило на электронную почту администрации. После этого эвакуировали детей из всех 70 учреждений.
До этого сообщения о минировании учебных заведений получили власти Анадыря. Из зданий были немедленно эвакуированы ученики и сотрудники. После этого помещения и территории учебных заведений тщательно проверили сотрудники спецслужб.
Подростки, сообщавшие о минировании красноярских школ, объяснили свой поступок
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