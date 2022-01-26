Все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за угроз

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Все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали после сообщений с угрозами от неизвестных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.

Как указали в пресс-службе, речь идет о 42 учебных заведениях.

"Никто из детей при этом не пострадал", – уточнили в краевом правительстве.

Там отметили, что ученики младших классов были отпущены домой в сопровождении родителей или педагогов.

В данный момент представители экстренных служб региона проводят проверки зданий.

"Правоохранительные органы ведут свою проверку", – добавили в пресс-службе.

Ранее мэрия Хабаровска получила сообщение о "минировании" всех школ города. Письмо с угрозами поступило на электронную почту администрации города.

Позднее было принято решение об эвакуации из зданий учеников и сотрудников.

До этого учебные заведения "заминировали" в городе Анадырь. Сообщения о угрозе появились утром в среду, 26 января, по местному времени.