Все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за угроз

04:16
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Все школы Петропавловска-Камчатского эвакуировали после сообщений с угрозами от неизвестных. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Камчатского края.
Как указали в пресс-службе, речь идет о 42 учебных заведениях.
"Никто из детей при этом не пострадал", – уточнили в краевом правительстве.
Там отметили, что ученики младших классов были отпущены домой в сопровождении родителей или педагогов.
В данный момент представители экстренных служб региона проводят проверки зданий.
"Правоохранительные органы ведут свою проверку", – добавили в пресс-службе.
Ранее мэрия Хабаровска получила сообщение о "минировании" всех школ города. Письмо с угрозами поступило на электронную почту администрации города.
Позднее было принято решение об эвакуации из зданий учеников и сотрудников.
До этого учебные заведения "заминировали" в городе Анадырь. Сообщения о угрозе появились утром в среду, 26 января, по местному времени.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: