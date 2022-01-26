Все школы Хабаровска эвакуируют после сообщения о "минировании"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мэрия Хабаровска получила сообщение о "минировании" всех школ города. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на заявление пресс-службы администрации.

Как рассказали в мэрии, письмо с угрозами поступило на электронную почту администрации города.

"Управлением образования начата эвакуация всех школ города. Детей вывели из всех 70 учреждений", – сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что учеников младших классов направили в теплые помещения, где они будут дожидаться родителей. При этом старшеклассников отпустили домой.

Ранее учебные заведения "заминировали" в городе Анадырь. Сообщения о угрозе появились утром в среду, 26 января, по местному времени.

Из зданий были немедленно эвакуированы ученики и сотрудники, проводятся проверки.

До этого неизвестные сообщили о "минировании" аэропорта Шереметьево в Москве. По данным источника в экстренных службах, из-за угрозы взрыва проверяли терминал В.