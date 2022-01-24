Аэропорт Шереметьево проверяют из-за сообщения о минировании – СМИ

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Аэропорт Шереметьево проверяют из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Сегодня поступило сообщение о минировании терминала В аэропорта Шереметьево", – рассказал собеседник агентства.
Он уточнил, что аэропорт продолжает функционировать в штатном режиме, однако меры безопасности усилены.
Ранее из-за сообщения об угрозе взрыва проверяли здание Центробанка. Весь персонал эвакуировали. Позднее стало известно, что сведения о минировании оказались ложными.
Специалисты проверяют столичный аэропорт Шереметьево из-за сообщения об угрозе взрыва