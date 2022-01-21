Фото: Москва 24/Никита Симонов

Здание Центробанка в центре Москвы проверяют после сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

В пресс-службе регулятора уточнили, что поступила анонимная угроза о минировании. Весь персонал эвакуировали, идет проверка.

По данным источника, сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве поступило в ЦБ из-за предложения запретить майнинг криптовалют.

Ранее из-за угрозы взрыва были эвакуированы люди из всех школ, лицеев и колледжей Магадана. Учащиеся были переведены на дистанционное обучение. На места выехали спецслужбы.

