Людей эвакуировали из школ и колледжей Магадана из-за угрозы взрыва

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Все школы, лицеи и колледжи Магадана эвакуировали из-за угрозы взрыва. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного правительства сообщает ТАСС.

Во все образовательные учреждения города поступили сообщения о минировании. Учащихся перевели на дистанционное обучение. На месте работают спецслужбы.

Ранее в четверг эвакуация сотрудников прошла в мэрии Южно-Сахалинска. В городскую администрацию поступило сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве.

Кроме этого, сообщения о минировании поступили в школы, техникум и университет Южно-Сахалинска. Студентов эвакуировали. Сообщение о взрывном устройстве нигде не подтвердилось.