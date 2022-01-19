В России могут ужесточить наказание за лжеминирование

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Необходимо ужесточить наказание за лжеминирование, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий отметил, что сегодня все чаще появляются новые формы подачи информации о ложном минировании различных объектов инфраструктуры.

"Мое предложение: давайте проработаем с МВД и с ФСБ, послушаем руководство, какая работа проводится, какие необходимы от нас законодательные акты", – цитирует Пискарева РИА Новости.

Ранее в Следственном комитете РФ напомнили, что за ложные сообщения о готовящихся террористических актах может грозить уголовная ответственность с наказанием вплоть до лишения свободы сроком до 10 лет. Кроме того, при некоторых обстоятельствах срок может быть увеличен.

При этом все расходы, связанные с эвакуацией людей, обследованием помещений и другой деятельностью правоохранителей по предотвращению возможного теракта, ложатся на виновных.