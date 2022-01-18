В Хабаровске эвакуировали 70 школ из-за сообщений о "минировании"

06:35
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Детей и педагогов из 70 школ Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о "минировании". Об этом во вторник, 18 января, со ссылкой на руководителя пресс-службы мэрии сообщает РИА Новости.
Там уточнили, что информация о том, что в образовательных учреждениях есть взрывные устройства, поступила в электронном виде в городское управление образования.
"Старшеклассники отпущены по домам. Учащиеся начальных классов под присмотром педагогов отправились в теплые места вблизи школ. Родителей они дожидаются в учреждениях культуры, дополнительного образования и на других площадках", – говорится в сообщении.
Отменена учеба во вторую смену. Во всех образовательных учреждениях Хабаровска проходят кинологические проверки.
Также во вторник утром эвакуировали несколько школ в Красноярске. Некоторые образовательные учреждения получили сообщение о "минировании" уже четвертый раз подряд за текущий месяц.
В четверг, 13 января, были эвакуированы все школы города – 86 тысяч учащихся и 6,5 тысяч сотрудников. 14 и 17 января в управлении образования также сообщали об эвакуации в восьми общеобразовательных учреждениях.
Ранее из-за анонимных сообщений о "минировании" эвакуировали учеников и учителей из 93 школ в Екатеринбурге. Аналогичные сообщения поступили и во все 136 школ Саратова, а также в образовательные учреждения других регионов, в частности Ростовской, Самарской, Архангельской и Нижегородской областей. По данному факту глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку.
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