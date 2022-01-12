Людей эвакуировали более чем из 90 школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Екатеринбурге эвакуировали людей из 93 школ из-за анонимных сообщений о минировании, сообщает ТАСС.

Из зданий вывели детей и сотрудников. В большинстве учебных заведений школьников отправили по домам.

Всего в свердловской столице насчитывается 160 школ.

В декабре прошлого года сообщения о минировании получили более 600 столичных объектов, в частности школы и суды. При этом угрозы не подтвердились. На время проверки были эвакуированы около тысячи человек.

В том же месяце неизвестный сообщил о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Все четыре авиаузла работали в штатном режиме.

